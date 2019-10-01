Пермь: новости дня
15:40 | 30.10.2019
Власти Прикамья закупили девять новых автомобилей для пожарных частей
До февраля 2020 года пожарные комплексы будут распределены между краевыми пожарными частями по потребности. Всего из бюджета Пермского края на приобретение пожарных машин было направлено 58 млн рублей в рамках государственной программы «Безопасный регион».
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что задача укрепления противопожарной службы является приоритетной для краевых властей, потому что вопрос безопасности жителей – один из ключевых в крае. Важно, чтобы защита людей была обеспечена как на крупных объектах, так и в частном секторе.
По сообщению краевого министерства территориальной безопасности, пожарные комплексы представляют собой транспортное средство для тушения пожаров (пожарная автоцистерна), укомплектованное пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием. В соответствии с техзаданием пожарный автомобиль должен иметь полную комплектацию – от пожарного насоса до средств подачи огнетушащих веществ, а кроме того, иметь функцию подачи компрессионной пены.
Напомним, в рамках реализации мероприятий государственной программы «Безопасный регион» подразделения противопожарной службы Пермского края уже получили пожарно-техническое вооружение, боевую одежду и снаряжение. Торжественная передача приобретенного имущества в ГКУ ПК «Управление государственной противопожарной службы Пермского края» состоялась в деревне Кондратово Пермского района во время проведения сбора руководящего состава подразделений противопожарной службы Пермского края и подведения итогов оперативно-служебной деятельности за девять месяцев 2019 года. Боевая одежда пожарного, средства индивидуальной защиты органов дыхания, компрессор для закачки баллонов сжатым воздухом, пожарные рукава, комплекты вещевого имущества и снаряжения были переданы в подразделения пожарных частей. Примерку боевой одежды провели пожарные 133-й пожарной части.
© «Вечерние ведомости»
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