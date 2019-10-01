На этой неделе по всему Пермскому краю пройдет 140 ярмарок

16:56 | 29.10.2019

Текущая неделя в Прикамье наполнена ярмарочными событиями. По данным краевого минпрома, в Перми запланировано проведение 8 ярмарок разной направленности, в крае – 132.



Губернатор края Максим Решетников неоднократно отмечал, что в последние годы ярмарочная торговля в Прикамье активно развивается. «Зачастую для местных фермеров становится проблемой, где реализовать свою продукцию, а для жителей крупных населенных пунктов – где ее купить. Проведение ярмарок решает эти вопросы, поэтому во всех крупных городах края ярмарки должны проводиться регулярно», – подчеркнул глава региона.



На ярмарочных площадках пермякам и гостям города будут предложены продукты местных производителей: колбасы, мед, молочная продукция, пельмени. Также посетители смогут приобрести садовую утварь и саженцы садовых растений, вязаные игрушки, шапки, варежки и изделия из кожи. Притом в некоторых территориях ярмарки станут настоящим, с русским размахом, праздником.



В краевой столице ближайшие ярмарки пройдут в трех районах города – Мотовилихинском, Кировском и Орджоникидзевском. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте министерства промышленности, предпринимательства и торговли Прикамья.



Отметим, в текущем году запланировано порядка 1400 ярмарок во всех территориях Пермского края.

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