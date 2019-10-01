В Новых Лядах отремонтировали четыре улицы в рамках нацпроекта

16:27 | 29.10.2019

В поселке Новые Ляды завершен ремонт четырех улиц: Чкалова, Горького, Советской и Коммунистической. Общая протяженность дорог почти 2 км. Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.



Дороги были отремонтированы по просьбе местных жителей. В ходе работ они были расширены до семи метров. Подрядчик поменял асфальтобетонное покрытие, отремонтировал и построил тротуары, обновил более двух десятков съездов, укрепил обочины, обустроил канавы и проложил водоотводные трубы, установил барьерное ограждение, подготовил газоны.



Ранее губернатор Прикамья Максим Решетников отмечал значимость приведения в порядок и качественного содержания дорожной инфраструктуры. По его словам, от состояния дорог напрямую зависит безопасность жителей и уровень жизни в крае.



Представители министерства транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», Общественной палаты Пермского края, администрации поселка Новые Ляды с участием руководства подрядной организации приняли дорожные объекты в эксплуатацию.



«Как заказчики на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту дорог местного значения мы отвечаем за качество перед жителями нашего поселка, - отметил заместитель директора МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» Олег Баканов. - Поэтому ремонт дорог контролируем на всех этапах. Ремонтируя эти объекты, постоянно встречались с людьми, обсуждали и объясняли, что и как будет сделано. Серьезных претензий к подрядной организации нет. Наши замечания устранялись подрядчиком еще в процессе работы».



По словам общественного инспектора Общественной палаты Пермского края Максима Скороходова, работы выполнены качественно: «Замечу, что при выполнении работ внимательно отнеслись к доступности среды и удобству для жителей: отремонтированы съезды, где не было - построены тротуары, для безопасности установлено барьерное ограждение. Мы выезжали на объекты и в процессе работ. Серьезных вопросов не возникало»



Напомним, в 2019 году в Перми в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 32 дорожных объекта, общей протяженностью около 30 километров. Предполагается, что в результате реализации нацпроекта, на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог региона будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.



Новые Ляды - бывший поселок городского типа. С 2006 года населенный пункт вошел в состав города Перми. Поселок расположен в 20 км к востоку от центра города. Население – 9,5 тыс. человек.

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