Пермь: новости дня
14:34 | 29.10.2019
5 вопросов об отоплении и горячей воде в квартирах пермяков
1. «На улице похолодало – у меня в квартире стало прохладнее. В чем дело?»
График отпуска тепловой энергии задается в зависимости от температуры наружного воздуха. Когда на улице холодает, в тепломагистрали соответственно увеличивается температура теплоносителя, подаваемого в дома. Если же в квартире по-прежнему холодно, в первую очередь нужно проверить, как организован теплосъем и насколько эффективно идет теплоотдача. Мешать нагреву помещений может воздух в стояках или непромытая система отопления. Возможно, батареи закрыты экранами/шторами, а балконные двери и окна не утеплены «по-зимнему». В результате в комнатах прохладно.
2. «Соседи говорят, что у них стало теплее, а у меня в квартире все еще прохладно. Что происходит?»
Скорее всего, тепло поступает в здание, но не распределяется внутри дома по стоякам и батареям. В зону ответственности энергокомпании входит только подача энергоресурса до ввода в дом, за его прием и распределение отвечает обслуживающая организация – УК/ТСЖ. Простой пример: если к дому подвезли машину дров, их качество и объем гарантирует поставщик. А вот как «дрова» разойдутся по «печкам» – то есть батареям и кранам – зависит от своевременных действий управдома: УК/ТСЖ.
3. «УК/ТСЖ говорит, что в дом поступает недостаточный объем тепла/нет нужного давления. Что делать?»
В первую очередь, необходимо зафиксировать ответ обслуживающей организации официально: письменно или аудиофайлом. Далее, следует запросить информацию по вашему дому в диспетчерской «Пермской сетевой компании» по телефону 281-72-99. Если прибор оборудован узлом учета теплоэнергии, в режиме онлайн можно отследить, какие показатели температуры/давления приходят в здание. В случае если отклонений на подаче не выявлено, причины плохого отопления и горячего водоснабжения нужно искать внутри дома. Также можно вызвать сотрудника тепловой инспекции, который проверит режимы теплоснабжения дома.
4. «В квартире плохо греют батареи/горячая вода – не горячая. Кто виноват?»
Исполнителем коммунальных услуг «Отопление» и «Горячее водоснабжение» являются организации, обслуживающие здания – УК и ТСЖ. Именно к ним нужно адресовать вопросы о низком качестве отопления и горячей воды. В 90% случаев для устранения неполадок требуется регулировка теплопринимающих установок, а также мероприятия на внутридомовых сетях: промывка системы отопления, устранение «завоздушивания», замена запорной арматуры в подвале и т. д.
5. «Получателем денег за тепло в квитанциях является теплоснабжающая компания. Почему тогда за подачу отопления и горячей воды в мою квартиру отвечает ТСЖ/УК?»
Клиент оплачивает объем теплоэнергии, который поступает в здание и требуется для нормальной работы систем отопления и горячего водоснабжения. Прямые платежи за тепло обеспечивают прозрачность расчетов и гарантируют, что средства граждан поступят по назначению. Однако УК/ТСЖ несут ответственность за подготовку внутридомовых сетей и теплопринимающих установок, от работы которых напрямую зависит качество коммунальных услуг. Жители оплачивают эти услуги управдомам, поэтому вправе требовать от УК/ТСЖ выполнения своих обязанностей.
© «Вечерние ведомости»
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