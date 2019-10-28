Пермь: новости дня
14:05 | 29.10.2019
Жители Пермского края могут написать Географический диктант онлайн
За 45 минут участникам диктанта предстоит ответить на 40 вопросов, по степени сложности разделенных на две части. Первая часть состоит из 10 вопросов базового уровня и составлена на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов – более сложная, требующая применения образного мышления, системной логики и эрудиции. За каждый правильный ответ участнику начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. Таким образом, участник получает два результата. Максимальное количество баллов за первую часть диктанта – 10, за вторую – 30.
Результаты диктанта, написанного на очных площадках, станут доступны с 29 ноября. Те, кто решил проверить свои знания онлайн, узнают результаты сразу после ответов на вопросы.
Напомним, впервые Географический диктант состоялся по инициативе председателя Попечительского совета Русского географического общества, президента России Владимира Путина 1 ноября 2015 года на 210 региональных площадках во всех субъектах Российской Федерации. За четыре года проведения его участниками стали почти 900 тыс. человек. Рекордным по количеству участников оказался 2018 год, когда его написали 376 тыс. человек (257 тыс. – на очных площадках и 119 тыс. – в интернете). С 2017 года Географический диктант стал международным.
© «Вечерние ведомости»
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