Администрация Перми закупит девять новых трамваев

13:17 | 29.10.2019

На сайте госзакупок размещен лот на приобретение новых трамваев. Всего планируется приобретение девяти единиц подвижного состава: один трехсекционный и восемь односекционных вагонов.



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, трехсекционного – не менее 250 человек. Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должно быть предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.



Закупка трамваев осуществляется за счет краевого и городского бюджетов.

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