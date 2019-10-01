Универсальные городские ярмарки пройдут в Перми

14:10 | 28.10.2019

В Кировском и Орджоникидзевском районах города с 10:00 до 19:00 будут работать ярмарки пермских производителей.



Ярмарочные площадки принимают гостей в Кировском районе с 28 по 31 октября по адресу: улица Ласьвинская, 18 и на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Липатова.



В Орджоникидзевском районе с 1 по 4 ноября будут работать универсальные ярмарки по адресам: улица Академика Веденеева, 54 (площадка Дворца культуры «Искра) и улица Александра Щербакова, 33 (площадка Дворца им. Пушкина).



Всего в четвертом квартале года в Перми запланировано проведение порядка 50 ярмарок.



Организацией ярмарок в этом году занимается Пермский центр бизнеса. По данным учреждения, в первом полугодии в ярмарочных мероприятиях приняли участие около 820 местных производителей.



Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей: колбасную продукцию, мед разных сортов, молочную продукцию, пельмени, саженцы, вязаные игрушки, шапки, варежки и изделия из кожи.

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