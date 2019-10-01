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13:20 | 28.10.2019

В Перми выбрали лучшего водителя автобуса

В минувшие выходные на стадионе «Юность» прошел первый краевой конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов «Пермь рулит!». Лучшим стал сотрудник МУП «Пермгорэлектротранс» Марат Кучукбаев.

По итогам двух дней соревнований были определены 3 лучших водителя. Победителем стал Марат Кучукбаев, сотрудник МУП «Пермгорэлектротранс». Второе и третье место судьи отдали Сергею Кирову (МУП «Пермгорэлектротранс») и Олегу Богатову (ООО «Дизель) соответственно. Также были определены лучшие кондукторы и автослесари. В командном зачете победу присудили ООО «Вираж». На втором месте оказалось МУП «Пермгорэлектротранс», на третьем ООО «Дизель».

На стадионе были организованы интерактивные площадки для зрителей: выставка новых моделей автобусов и автотюнинга, детский картодром и многое другое. Силачи Перми показали шоу-программу, в которой также смогли принять участие зрители. Финалом зрелищной части стал «трюк Ван Дамма», который продемонстрировал пермский акробат Егор Тунгусков.

Первый краевой конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов прошел при поддержке правительства Пермского края, министерства транспорта Пермского края, администрации Перми и Ассоциации перевозчиков Пермского края.

© «Вечерние ведомости»

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