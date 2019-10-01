Для жителей столицы Прикамья организуют два новых новогодних маршрута

13:15 | 28.10.2019

Уже в ноябре столица Пермского края начнет преображаться к новогодним и рождественским праздникам, сообщает пресс-служба администрации города Перми. В этом году пермяков ждет больше праздничной иллюминации, новогодних маршрутов и развлечений в ледовом городке.



К середине ноября планируется украсить локации прошлых сезонов – Соборную площадь, Театральный сквер, Комсомольский проспект – от улицы Монастырской до улицы Ленина, сквер у гостиницы «Урал», площадь Карла Маркса, а также основные дорожные развязки и фасады зданий, подключить консоли на опорах освещения. Ближе к концу ноября зажгутся огни на главной городской елке. К середине декабря на улицах города появится еще порядка 250 новых свето-иллюминационных объектов и 6 уличных тематических выставок.



В последние недели декабря откроется ярмарка на площади у Театра-Театра, а также ледовый комплекс (в этом году он разместится в обновленном квартале эспланады), катки и ледовые городки в районах.



Популярностью среди пермяков и гостей города в прошлом году пользовался новогодний маршрут, который проходил по центру Перми. В этом году он сохранится и, кроме того, подобные маршруты появятся в Мотовилихинском и Кировском районах. Так, в Мотовилихе будут украшены площадь у Цирка и улицы Уральская и Лебедева, ледовые городки появятся в сквере им. Розалии Землячки, у УДС «Молот» и в саду им. Свердлова. В Кировском районе украшения будут смонтированы в сквере у Дворца культуры им. Кирова, на аллее по улице Ласьвинской, на площади у бывшего кинотеатра «Экран», на улице Маршала Рыбалко и в парке «Счастье есть». Там же, в парке, будет построен ледовый городок. Впервые у аэропорта появится арт-объект «2020».



Напомним, по итогам новогодних торжеств 2019 года губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что праздничные мероприятия должны проходить не только в центре Перми, но и в отдаленных районах города.



Главный ледовый комплекс на эспланаде будет называться «Легенды древней Пармы». Его идейно-художественная концепция разработана в жанре современного фэнтези. В составе ледового комплекса будет 9 ледовых объектов и 24 горки. Это вдвое больше, чем в прошлом году.



В новом обличье предстанет в этом году и главная новогодняя ель. Ее конструкция будет иметь форму натурального дерева. Кроме того, она будет эффектнее предыдущей благодаря комбинации статических и динамических RGB-ламп. Высота новой елки будет достигать 30 м. Использовать ее планируется на протяжении нескольких сезонов.



Отметим, новогодние мероприятия 2019 года в Перми посетили почти 1,1 млн человек. Из них 500 тыс. прогулялись по локациям новогоднего маршрута, 380 тыс. побывали в ледовом городке, на бесплатных рождественских каруселях прокатились 19,2 тыс. детей, а зимний кубок ледовой скульптуры «Зимний вернисаж» собрал более 20 тыс. зрителей. Всего в Прикамье за десять праздничных дней состоялось порядка 3,6 тыс. мероприятий.

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