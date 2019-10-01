Театр «17-я скрипка» завоевал сразу три награды на фестивале в Санкт-Петербурге

12:50 | 28.10.2019

С победой на международном фестивале артистов студенческого театра «17-я скрипка» во время внеочередного показа спектакля «Признание» («Далекие близкие») поздравили губернатор Пермского края Максим Решетников и главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. Именно с этой постановкой театр представляет регион в финале окружного фестиваля «Театральное Приволжье».



Авторский театр «17-я скрипка» успешно показал спектакль «Признание» в рамках конкурсной программы III Международного фестиваля молодежных любительских театров «Театр. Осень. Пушкин», который на прошлой неделе завершился в Санкт-Петербурге. По итогам всех просмотров театр удостоился сразу трех наград: за «лучшую женскую роль первого плана» была отмечена Милена Колесникова (Верка), за «лучшую мужскую роль первого плана» – Данила Суслов (Степка), а сам спектакль «Далекие близкие» получил приз зрительских симпатий.



По возвращении в Пермь студенческий театр ПНИПУ под руководством Юлии Артемьевой представил постановку пермскому зрителю в рамках внеочередного показа.



После спектакля губернатор Максим Решетников пообщался с ребятами, поздравил с получением высоких наград на фестивале, отметил глубину постановки и пожелал коллективу удачи в финале окружного фестиваля. Юные актеры поделились секретом, как им удается совмещать игру в театре с учебой, и дальнейшими творческими планами.



По словам Сергея Половникова, цель фестиваля «Театральное Приволжье» – раскрытие творческого потенциала и расширение культурного кругозора молодежи, вовлечение молодых людей в театральную среду и в качестве активных участников (актеров, режиссеров и других представителей театрального сообщества), и в качестве зрителей. Также главный федеральный инспектор края отметил, что победители «Театрального Приволжья», занявшие первые места в своих категориях, получат по 200 тыс. рублей на постановку следующего спектакля, занявшие вторые места – по 140 тыс., третьи – по 100 тыс. рублей.



Как отметила художественный руководитель и режиссер театра «17-я скрипка» Юлия Артемьева, участие в окружном фестивале – интересный и новый опыт для их команды: «В «Театральном Приволжье» участвуют разные интересные театральные коллективы, многие из которых нам знакомы – мы посмотрели их работы на сайте (театральноеприволжье.рф. – Прим. ред.). Хорошо, что все записи в hd-качестве – каждый спектакль полноценно представлен, можно познакомиться с ним и удивиться, сколько интересного у нас существует. Мы следим за другими участниками, хотя и немного переживаем за то, каким будет финальное голосование. Для нас формат заочного участия станет первым подобным опытом».



Сейчас в творческих планах «17-й скрипки» не только подготовка к финалу фестиваля «Театральное Приволжье», но и участие в «Студенческой весне-2020». Перед пермским студенческим театром стоит непростая задача – удержать высокую планку, заданную в прошлом сезоне, в том числе полученным Гран-при в «Студенческой весне» 2019 года.



Напомним, с 1 по 28 октября телеканал «ВЕТТА 24» показывает все спектакли-финалисты окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Трансляции начинаются ежедневно в 17:00. «Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в Приволжском федеральном округе. Фестиваль объединил более тысячи школьных и студенческих театров ПФО. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Уже в ноябре состоится финал фестиваля, где Пермский край представят студенческий театр «17-я скрипка» (Пермь) и школьный театр «Балаганчик» (пос. Яйва).



Студенческий театр «17-я скрипка» был создан на базе Пермского политехнического университета в 2013 году. В дальнейшем артисты театра практически каждый год становились призерами престижных творческих фестивалей и конкурсов для молодежи и студенчества. За это время в театре было поставлено 13 спектаклей и более 40 номеров оригинального и театрального жанров, а многие студенты-актеры стали настоящими звездами.

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