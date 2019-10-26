Похолодание в Перми будет резким

12:13 | 28.10.2019

Сейчас в столице Прикамья 8 градусов, дождь. Сегодня, 28 октября, в Перми ожидаются неблагоприятные погодные явления. К обеду температура поднимется до 10°C, будет сильный ветер. Пермь окажется в зоне самых сильных ветров в 16.00-17.00, скорость ветра при порывах может достигать 23 м/с. Осадки продолжатся. Вечером же наступит резкое похолодание. Переход температуры через 0°C ожидается около 22.00-23.00, возможна гололедица. Ночью будет около -5°C.



Завтра, во вторник и в среду днем будет около -1°C, возможен снег. В пятницу, 1 ноября, столбик термометра покажет -3°C. В выходные, по предварительным прогнозам, температура также не поднимется выше нуля.

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