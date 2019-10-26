«ПРОМОЙЛ» презентовал склад готовых станков в Китае

10:04 | 28.10.2019

Три сотни металлообрабатывающих станков с ЧПУ ждут своих клиентов на складе в Китае. Компания «ПРОМОЙЛ» договорились с NEWAY CNC EQUIPMENT о статусе склада готовой продукции в китайской провинции Сучжоу. Соглашение позволило российскому дистрибьютеру металлообрабатывающей техники значительно расширить ассортимент предлагаемой готовой продукции, дать возможность клиентам приобрести станок на любом из этапов логистики оборудования, будь то склад в Китае, в России или момент транспортировки из Китая в Россию.



Новые условия стали частью маркетинговых мероприятий, посвященных десятилетию начала продаж станков бренда «SOLEX» в России. Согласно договорённостям, начиная с сентября 2019 года клиенты «ПРОМОЙЛ» могут обратиться в компанию и вместе с менеджером подобрать любой из трехсот станков.



Срок поставки интересующего оборудования зависит от его местоположения. Например, если станок находится в Китае, доставки на предприятие в России займёт от 30 дней. Если же станок находится в пути между складом в Сучжоу и цехом предпродажной подготовки в Перми, время на доставку значительно сократится. Как пример, готовая к продаже продукция на складе в России обычно доставляется до клиента за 5 дней.



Стоит отметить, несмотря на короткие сроки поставки, компания «ПРОМОЙЛ» берёт на себя все сервисные и гарантийные обязательства. Подробнее вы можете узнать по телефону 8-800-700-2191, или обратившись на сайт https://promoil.com/

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