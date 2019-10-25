Лучший в Пермском крае специалист МФЦ работает в Чайковском

03:27 | 27.10.2019

Подведены итоги конкурса «Лучший многофункциональный центр Пермского края 2019 года». Это региональный этап всероссийского конкурса, который ежегодно проводится Министерством экономического развития РФ.



Сегодня на территории Прикамья работает 53 филиала и более 200 структурных подразделений МФЦ, четыре из которых по итогам краевого конкурса были признаны лучшими в регионе.



Всего в номинации «Лучший многофункциональный центр» конкурировало 15 отделений. Для определения победителей был проведен анализ деятельности МФЦ по целому ряду критериев, которые прямо указывают на реальный уровень эффективности, комфортности центров и качества обслуживания в них посетителей. Была выполнена экспертиза работы филиалов, уровня компетенции и клиентоориентированности сотрудников, проанализированы отзывы посетителей о работе МФЦ.



Также перед конкурсантами была поставлена задача – разработать проект по совершенствованию работы филиала и внедрению в процесс предоставления госуслуг технологий бережливого производства (напомним, в этом году краевой МФЦ стал участником пилотного проекта Минэкономразвития РФ «Бережливый многофункциональный центр»).



«Конкурс показал высокий уровень подготовленности участников, а главное – их стремление не только соответствовать обязательным требованиям к МФЦ, но и использовать самые передовые технологии при оказании госуслуг», – отметил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.



В результате конкурсное жюри, в состав которого вошли представители министерства информационного развития и связи Пермского края, Пенсионного фонда, налоговой инспекции, ГУ МВД и администрации МФЦ, определило четырех победителей. Лучшим многофункциональным центром г. Перми в этом году стал филиал «Кировский-2» (ул. Ушакова, 11). В категории «Филиалы, расположенные в муниципальных образованиях с численностью населения от 25 до 100 тыс. человек» победу одержал МФЦ «Чайковский» (г. Чайковский, ул. Декабристов, 9). Среди краевых центров, осуществляющих свою деятельность в территориях с населением до 25 тыс. человек, лучшим признан филиал «Уинский» (с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1). В номинации «Лучшее территориально обособленное структурное подразделение» первое место занял ТОСП поселка Голованово (ул. Корсуньская, 31).



За звание лучшего универсального специалиста МФЦ в Пермском крае в этом году боролись 24 конкурсантки. При определении победителя оценивался уровень профессионального мастерства, навыки по предоставлению госуслуг, знание нормативно-правовых документов, коммуникабельность, стрессоустойчивость, а также личностно-деловые качества участниц. Единогласным решением жюри первое место было присуждено Диане Картаполовой, специалисту филиала «Чайковский». Немного уступив по количеству набранных баллов, второе место заняла Софья Плюснина, сотрудница отделения «Центральный-2» (г. Пермь). Третьей стала Галина Ольхова из МФЦ «Кировский-3» (г. Пермь).



Победители регионального конкурса будут награждены дипломами и ценными подарками. Помимо этого, они представят Пермский край на федеральном конкурсе «Лучший МФЦ России 2019 года».



Пермские филиалы «Мои документы» неоднократно удостаивались звания «Лучший МФЦ» на общероссийском уровне. Два года подряд (2014, 2015) победу одерживал филиал «Центральный-2», расположенный по адресу: ул. Куйбышева, 9.

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