В этом году в Прикамье завершат ремонт 44 участковых пунктов полиции

03:23 | 27.10.2019

25 октября губернатор Пермского края Максим Решетников осмотрел один из отремонтированных участковых пунктов полиции в Перми (проспект Парковый, 2), к которому прикреплены жилые дома и социальные учреждения с 23,6 тыс. человек. Сейчас пункт полиции уже работает – во второй половине дня. Прием ведут восемь участковых уполномоченных, инспектор по делам несовершеннолетних и зональный оперуполномоченный. На профилактическом учете состоит 776 человек.



Особое внимание во время осмотра отремонтированного объекта губернатор уделил формированию доступной среды. Полицейский участок оснащен кнопкой вызова дежурного и подъемником отечественного производства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подъемник прост в эксплуатации, позволяет маломобильным гражданам быстро и удобно подниматься в участок. Кроме того, лестница входной группы покрыта противоскользящим покрытием.



Внутри участкового пункта установлена необходимая мебель. Каждое рабочее место оснащено компьютерной техникой, подключенной к информационным базам МВД России и помогающей участковым уполномоченным эффективно выполнять свои профессиональные обязанности.



Осматривая бытовые помещения, губернатор обратил внимание на важность организации комфортных условий работы для сотрудников.



Также главе региона представили технические новинки в оснащении полицейских участков, в том числе экран на информационном табло, где транслируются актуальные объявления (информация о розыске лиц). Максим Решетников отметил, что эту систему необходимо вывести на централизованное управление, чтобы по нажатию одной клавиши в главном управлении информация автоматически появлялась на всех экранах участковых пунктов.



Пункт полиции на проспекте Парковом стал одним из первых участков, отремонтированных в рамках краевой программы. Завершается ремонт такого же пункта в микрорайоне Ива. Планируется, что в 2021 году все 320 участковых пунктов полиции будут приведены в порядок.



Как отметил врио начальника Управления МВД России по г. Перми Юрий Пепеляев, благодаря поддержке краевых властей это пока первый на сегодня отремонтированный участок в Перми, всего же до конца года планируется отремонтировать еще пять участков, а в 2020 году – еще 13. «Это важно, потому что, кроме ремонта, в помещении полностью автоматизируются рабочие места сотрудников, обновляется мебель. Участки полностью обновляются, – пояснил Юрий Пепеляев. – Конечно, комфортные условия повлияют на качество работы полицейских. Это заметят и жители».



В рамках бюджетного послания губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что в этом году ремонт должен быть сделан в 44 пунктах полиции. «В бюджете заложены средства на поддержку мероприятий по обеспечению безопасности в крае. Это и вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков, и вопросы противопожарной безопасности, улучшения материально-технического обеспечения полиции, – отметил глава региона. – Крайне важный проект – приведение в порядок всех участковых пунктов полиции в крае».



Бюджет региона на 2020–2022 годы предусматривает 300 млн рублей на ремонт полицейских участков (100 млн ежегодно). В рамках ремонта намечена замена коммуникаций, переоснащение участков техникой и мебелью.



Работа уже ведется: направлены средства на ремонт более полусотни полицейских участков в 2020 году. Еще 61 заявка поступила на сегодняшний день, и они продолжают поступать. Помимо этого, продолжится укрепление материально-технической базы силовых ведомств. Например, в плане – закупка пожарных автомобилей, ремонт и строительство пожарных депо, обновление спасательного оборудования краевой службы спасения.

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