В Перми акробат попробует повторить «трюк Ван Дамма»

18:49 | 25.10.2019

В Перми продолжается подготовка первого краевого конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов «Пермь рулит!». Он пройдет 26 и 27 октября на стадионе «Юность» (улица Революции, 27).



24 октября состоялась репетиция «трюка Ван Дамма». Номер исполняется со строгим соблюдением всех правил безопасности: на крыши автобусов уложены специальные противоскользящие маты, смонтирована страховочная система тросов и крепежей.



Трюк придуман и срежиссирован главным сценаристом конкурса Сергеем Кошковым, а исполнен будет представителем студии оригинального жанра «Люмьер» Егором Тунгусковым.



«Трюк Ван Дамма» не единственный сюрприз, который подготовили организаторы конкурса для гостей и участников праздника.



Так, 26 октября в 12:00 состоится открытие конкурса, после чего начнутся практические конкурсные задания. Всего участникам предстоит выполнить восемь специальных упражнений.



На упражнении «круг» участник должен будет въехать через ворота на проезжую часть фигуры и, описав полный круг, выехать, не задев стойки. Упражнение «бокс» имитирует процесс парковки в гараж. Участник должен будет задним ходом въехать в условный бокс, не задев стоек. Упражнение «тоннельные ворота» проверит у водителя чувство габаритов автобуса. Он должен проехать передним ходом двое ворот, не задев ограничителей. Любимое многими упражнение «змейка» позволит оценить навыки скоростного маневрирования. Также участникам предстоит пройти упражнения «колея», «эстафета», «стоп» и «автобусная остановка».



Вечером первого дня, в 17:00, планируется огласить шестерку финалистов, которые поборются за победу.



Торжественное открытие суперфинала состоится 27 октября в 13:00. В 13:30 начнётся интерактивная программа для зрителей: нанесение граффити на борт автобуса, соревнование в «перетягивании автобусов» голосом, VR-гонки, селфи 360° и автодром.



В 15:00 пермские силачи продемонстрируют зрителям возможности человеческого тела, а в финале своего выступления устроят эстафету по перетягиванию автобусов.



После этого в 15:40 начнутся показательные выступления профессиональных водителей автобусов. Они продемонстрируют фигурное скоростное маневрирование и синхронное вождение. Апофеозом этой части станет «трюк Ван Дамма».



В 16:10 стартует завершающий этап соревнований среди суперфиналистов конкурса «Пермь рулит!». Здесь водители вновь покажут свое профессиональное вождение, кондукторы сразятся в испытании «скоростное обилечивание», а автослесари заменят колесо автобуса в испытании «пит-стоп».



Завершится праздник в 18:00 награждением победителей.

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