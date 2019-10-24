Пермь: новости дня
14:57 | 25.10.2019
«Фора-Банк» презентовал новый офис в Перми
Новый офис призван стать культурным пространством, подчеркнула Елена Оздоева: «Именно в Перми нам удалось реализовать нашу давнюю идею – открыть такой офис банка, который не был бы узкопециализированным, чтобы это был яркий, радостный, открытый офис, куда бы горожане приходили не только за банковскими операциями, а чтобы посетить выставку, принять участие в каком-то культурном мероприятии, может быть, послушать музыку. Этот формат мы в дальнейшем распространим и на другие города. Мы уже участвуем в культурной жизни Прикамья – например, в фестивале на Крестовой горе. А теперь хотим, чтоб наш новый офис стал маленьким культурным центром».
Управляющий пермским филиалом Василий Шилов напомнил, что культурная традиция заложена раньше – в прежнем офисе «Фора-Банка» на Соборной площади, например, проходила выставка художника Ксении Беляевой: «Мы развиваемся, выходим на новый качественный уровень и, следуя традиции «Выигрываем вместе», мы думаем, что в новом, флагманском, офисе «Фора-Банка» будет удобнее, интереснее, эффективнее, комфортнее и нашим любимым клиентам, и нашим сотрудникам. Будем создавать еще более качественный продукт и все вместе развиваться».
Юрий Кожевников подчеркнул, что «Фора-Банк» для своих клиентов – в первую очередь партнер: «Для укрепления отношений с клиентами мы постоянно внедряем новые продукты и повышаем стандарты обслуживания, поддерживаем клиентов во всех начинаниях, гордимся ими и развиваемся вместе с ними. Мы работаем как с физическими лицами, так и с малым, средним бизнесом. Залог конкурентоспособности нашего банка – скорость принятия решений, индивидуальный подход к каждой сделке, доступность для клиентов: всегда можно прийти в банк и просто пообщаться, выработать какую-то стратегию. Самое главное для нашего банка – это наши клиенты, они наш капитал. С ними мы можем достигать любых целей. Как гласит наш слоган, выигрываем вместе».
Юрий Лапшин рассказал о том, как шла работа над дизайном нового офиса, провел небольшую экскурсию по выставке своих работ. Живопись и графика Юрия Лапшина украсила коридоры и кабинеты «Фора-Банка».
АКБ «Фора-Банк» (АО) – универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. По данным на 1 июля 2019 года, входит в топ-100 банков России по размеру активов и включает в себя 120 структурных подразделений в 16 регионах России. В Перми расположено два дополнительных офиса, две операционные кассы вне кассового узла и открывшийся 24 октября филиал.
© «Вечерние ведомости»
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