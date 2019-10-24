Игорь Сапко: учащиеся младших классов получат бесплатное сбалансированное питание

13:59 | 25.10.2019

Первое чтение в Государственной Думе РФ прошел актуальный проект федерального закона, который позволит учащимся начальных классов получать бесплатное сбалансированное горячее питание.



Законопроектом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Кроме того, документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.



Депутат Государственной Думы Игорь Сапко (фракция «Единая Россия») отметил, что сегодня охват школьников горячим питанием составляет около 51 %.



«Законопроект впервые дает определение понятий «здоровое питание», «качество пищевой продукции», «потребительские свойства пищевой продукции» и ряд других. Более 7 млн ребят в стране получат ежедневные бесплатные обеды. На эти цели планируется предусмотреть в федеральном бюджете порядка 20 млрд рублей. Родители смогут информировать школы о необходимости вариантов питания ребенка в соответствии с состоянием его здоровья. Это, безусловно, системный шаг на пути решения демографических вопросов и сокращения заболеваний органов пищеварения у наших школьников. Считаю важным, что законопроект поддержан всеми фракциями Госдумы, голосовали единогласно», - подчеркнул Игорь Сапко.

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