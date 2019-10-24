Выходные в Перми будут теплыми

12:15 | 25.10.2019

Сейчас в столице Прикамья 5 градусов, пасмурно. Сегодня, 25 октября, днем в Перми будет около 7°C.



Завтра днем воздух может прогреться до 10°C, ночью около 7°C. В воскресенье, 27 октября, будет около 9°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, возможно резкое понижение температуры, сильные осадки и сильный ветер.

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