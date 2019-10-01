Пониженные краевые стандарты по оплате ЖКХ будут действовать еще три года

15:51 | 24.10.2019

Во втором чтении депутаты краевого парламента приняли законопроект, который смягчает условия предоставления отдельным категориям населения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Жилищный кодекс Российской Федерации предоставляет субсидии для граждан, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов в совокупном доходе семьи. Федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов составляет 22%.

Вместе с тем, краевое законодательство предполагает заниженный стандарт в размере 18% для пяти категорий граждан. Парламентарии приняли законопроект, который продлевает действие данной меры до 31 декабря 2022 года.

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