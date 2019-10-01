Законодательное собрание Прикамья сохранило социальный проездной для пенсионеров

15:49 | 24.10.2019

Депутаты в двух чтениях в рамках одного заседания приняли законопроект, который предполагает для пенсионеров с большим страховым стажем возможность приобретать социальный проездной на все виды транспорта.

Специальный документ для пенсионеров предполагает бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси), на пригородном автомобильном транспорте (кроме такси), а также для приобретения билетов на проезд железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения со скидкой 50%.

Действие указанного ограничения ежегодно приостанавливается, поэтому в Пермском крае пенсионеры, имеющий большой страховой стаж, имеют возможность приобретать социальный проездной документ вне зависимости от уровня их ежемесячного дохода.

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