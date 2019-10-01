В Пермском крае появятся два новых муниципальных округа

15:46 | 24.10.2019

Депутаты Заксобрания одобрили в двух чтениях законопроекты, предусматривающие образование новых объединённых муниципалитетов – Бардымского и Еловского муниципальных округов.

Законопроекты вносятся во исполнение решения жителей муниципальных районов по результатам проведённых публичных слушаний. Подобные преобразования позволят упростить систему местного самоуправления и обеспечить эффективное решение наиболее значимых для территорий задач.

С начала года объединительные процессы прошли в 22 территориях Пермского края. В результате в границах бывших районов создано 12 городских и 10 муниципальных округов.

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