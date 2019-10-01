Парламент Прикамья одобрил закон о расчете налога от кадастровой стоимости

15:39 | 24.10.2019

Депутаты во втором, окончательном чтении приняли проект закона «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае».

В документе, внесенном в краевой парламент по инициативе главы г. Губахи, уточняются особенности определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости объекта. Документом вводится налогообложение от кадастровой стоимости для административно-деловых и торговых центров (комплексов), а также торговых точек, расположенных в многоквартирных домах нежилых помещений, предусматривающих размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, чья площадь составляет свыше 300 кв. метров.

Рабочей группой по подготовке законопроекта ко второму чтению рассмотрены поправки депутатов Законодательного Собрания Пермского края. С учетом их принятия в текст законопроекта внесены существенные изменения. Так, уточняется перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость, а именно: жилые дома, квартиры, комнаты. Для указанных объектов сохранена норма, предусматривающая, что объекты облагаются налогом исходя из кадастровой стоимости со дня ввода их в эксплуатацию.

Скорректирована и сохранена действующая ставка налога 1,6% в 2020 году, установлена ставка налога 1,65% на 2021 год (действующей редакцией закона ставки установлены на 2019 год – 1,6%, с 2020 года – 1,8%). Применяются льготы в отношении объектов недвижимого имущества, а именно 80% или 90% исчисленной суммы налога уплачивается в случае, если общая площадь здания (суммарная площадь помещений в здании в собственности одного налогоплательщика) свыше 10 000 кв. метров или от 5 000 до 10 000 кв. метров. Кроме того, увеличен размер вычета с 50 кв. метров до 100 кв. метров площади одного объекта недвижимого имущества в отношении налоговой базы для субъектов малого предпринимательства.

Принята норма о льготе в виде уплаты налога в размере 25% исчисленной суммы налога для торговых и офисных объектов, в которых менее 20% площади используется для торговли.

Установлена новая льгота в виде уплаты налога в размере 25% исчисленной суммы налога в отношении помещений для размещения рабочих мест работников, обеспечивающих его производственную деятельность. Также льготы установлены для гостиниц и для организаций, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

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