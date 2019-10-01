В этом году власти Прикамья завершили 20-летний ремонт дороги до поселка Гайны

14:24 | 24.10.2019

24 октября во время выступления на пленарном заседании Законодательного собрания губернатор Максим Решетников озвучил основные направления развития транспортной системы региона. «Если говорить в целом, мы создали систему, которая позволит нам в дальнейшем ремонтировать и содержать дороги на должном уровне, а также проектировать и строить сложнейшие объекты», – отметил глава региона.



В качестве примера успешной работы дорожной отрасли Максим Решетников назвал окончание в 2019 году 20-летнего ремонта дороги до Гайн. В этом сезоне был завершен ремонт последнего участка дороги, протяженностью почти 5 км. О ремонте дороги, ведущей в Кудымкар, просили жители Гайн, когда Максим Решетников приезжал туда в 2017 году. За три года в общей сложности было отремонтировано более 30 км, инвестировано почти 700 млн рублей.



«Надо понимать, что в конечном счете люди ждут не просто дорог, а возможности добраться до дома, работы, больницы, в том числе и когда у них нет автомобиля. То есть нормальной системы общественного транспорта, – добавил губернатор. – Сейчас многие муниципалитеты над этим работают. В частности, город Пермь прошел большой путь. Мы внимательно следим за происходящим, и для нас очень важно, чтобы у коллег все получилось».



В Прикамье началось внедрение новой транспортной модели на межмуниципальные перевозки. Первые семь социальных маршрутов начнут перевозить пассажиров уже в следующем году. Автобусы будут ходить по маршрутам Кунгур – Октябрьский, Кунгур – Уинское, Кунгур – Суксун, Кунгур – Ашап, Губаха – Гремячинск, Чернушка – Оса, Барда – Оса. Они охватят те населенные пункты, откуда сложно добраться до медучреждений.



Для межмуниципальных и междугородних маршрутов будет закуплено более 50 новых автобусов, в планах – постепенно обновить весь автопарк. Губернатор поставил задачу министерству транспорта – принять все необходимые меры, чтобы новая модель заработала к 2022 году на всей территории края.



Отметим, бюджетом Пермского края на 2020 год предусмотрен 21,6 млрд рублей на развитие транспортной системы в регионе. Это на 5,5 млрд рублей больше по сравнению с текущим годом. Ремонты и реконструкции дорог Пермской агломерации продолжатся в том числе и в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного президентом России. На реализацию нацпроекта планируется направить порядка 2,3 млрд рублей.

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