В Пермском крае появится еще два детских технопарка

12:58 | 24.10.2019

В Прикамье собираются открыть еще два детских технопарка «Кванториум». Об этом сообщил 24 октября во время выступления на пленарном заседании Законодательного собрания губернатор Пермского края Максим Решетников.



Новые технопарки откроют свои двери в Березниках и Чусовом. Ожидается, что ребята, проживающие в районных центрах, смогут начать заниматься там уже в 2021 и 2022 годах.



Напомним, детский технопарк «Кванториум» в Перми открыли в конце прошлого года. За это время обучение в нем прошли почти 2 тыс. человек, в том числе 340 ребят из других территорий региона. Создание технопарков в Пермском крае ведется в рамках реализации нацпроекта «Образование», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Из федерального бюджета планируется направить более 130 млн рублей.



Также в Пермском крае начал работу мобильный «Кванториум». Он уже успел побывать в двух муниципальных территориях – Уинском и Ординском районах. В каждом из них мобильный технопарк проводил занятия в течение двух недель. За это время свои навыки успели «прокачать» почти 500 ребят.

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