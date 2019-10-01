Пермь: новости дня
12:50 | 24.10.2019
В Перми 3 ноября пройдет «Ночь искусств»
Более 100 программ уже опубликованы на официальном сайте акции http://www.permartnight.ru/, 33 из них пройдут в Перми. На сайте есть фильтры для отбора событий. Например, можно создать уникальный маршрут по детским мероприятиям, составить музыкальную или образовательную программу.
Многие из участников акции в этом году представят свои программы накануне «Ночи искусств» – 1 и 2 ноября. Так, 2 ноября можно будет бесплатно посетить выставку наивного искусства из коллекции музея-заповедника «Царицыно» под названием «Люди должны быть разными. Путешествие» в Центральном выставочном зале (Комсомольский проспект, 10), а в 18:00 в арт-кофейне «Эпоха» послушать выступление композитора и музыканта Клауса Бургера из Германии, автора симфонии «Чусовая». Продолжить музыкальную программу этого вечера можно на концерте Пермского губернского оркестра, который начнется в 20:00 в библиотеке им. Пушкина (Петропавловская, 25).
Насыщенная программа Пермской художественной галереи в этом году построена вокруг выставки «Шедевры кремлевских мастерских». Вечером 3 ноября здесь можно будет побывать на лекции искусствоведов о строгановском шитье и золотом и серебряном деле, узнать больше о пермской деревянной скульптуре, а также послушать живую музыку в исполнении Сергея Буслова.
В Музее современного искусства PERMM центральным событием станет выставка-лаборатория «Земля Музъем», в пространстве которой пройдут мастер-классы для детей и их родителей, гостей ждут экскурсии и арт-медитация. В киноцентре «Премьер» весь день и до позднего вечера можно будет смотреть кино об искусстве и обсуждать его. В программе – фильмы о Бэнкси, Мольере, Модильяни, истории о коллекционерах и кражах картин, граффити, театре и 20-х годах в Париже. Для ценителей юмора в арт-пространстве «Часовой завод» в 20:00 начнется «Большой открытый микрофон»: в этот вечер сами гости смогут попробовать себя в жанре стендап-комедии. В йога-студии «Кора» можно будет бесплатно позаниматься практикой почти до полуночи.
Пермский музей электротранспорта также примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств». Во время посещения музея посетители смогут узнать об истории первой трамвайной линии, услышать звон колокольчика, оповещающего горожан о приближении трамвая, ознакомиться с исторической схемой движения электротранспорта, а также посидеть в кабине ретро-трамвая и ретро-троллейбуса. Экскурсии пройдут 1 ноября в 18:00, 19:30, 21:00 по адресу: Уральская, 108а. Вход свободный.
В этот раз многие из участников акции посвятили свои программы Году театра в России, благодаря чему гостей ждут театральные постановки и перформансы. Так, в Доме Мешкова в «Ночь искусств» состоится особая экскурсия по выставке «За кулисами и на сцене», после которой прозвучат оперные спектакли в исполнении учащихся Пермского музыкального колледжа. В Историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка «Три сестры в губернском городе», рассказывающая о постановках знаменитой пьесы А.П. Чехова.
3 ноября участников акции объединит единый фирменный стиль, а для гостей акции будут созданы лифлет-карты, помогающие ориентироваться в маршруте. На дверях участников «Ночи искусств» появятся особые наклейки.
Событие пройдет при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время».
© «Вечерние ведомости»
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