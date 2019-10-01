Пермские школьники могут выиграть стипендию на обучение в Германии

11:31 | 24.10.2019

Среди учеников старших классов пройдет конкурс на знание немецкого языка и культуры Германии «Мост культур – Россия и Германия». В Перми он состоится впервые. Ранее финалы конкурса проходили в Екатеринбурге, Саратове, Нижнем Новгороде и других городах.



Конкурс «Мост культур – Россия и Германия» проводится в рамках проекта «Немецкий – первый второй иностранный». Организуют его межрегиональный благотворительный общественный фонд «Интеркультура» (AFS России) и немецкий культурный центр им. Гете в России (Гете-Институт).



Основная часть конкурса состоится на базе пермской школы №42 с 9 по 11 ноября. Финал пройдет 12 ноября в школе №59. По итогам будут определены три победителя. Обладатель первого места получит стипендию фонда «Интеркультура» (AFS России) для участия в программе «Академический год в Германии». Серебряный призер получит возможность пройти трехнедельные языковые курсы Гете-Института в Германии. Участник, занявший третье место, – стипендию на обучение немецкому языку в одном из Центров немецкого языка в России или бесплатную сдачу экзамена на международный сертификат Гете-Института.



Кроме этого, в рамках конкурса запланирован двухдневный семинар для учителей немецкого языка «Межкультурная компетенция. Теория и практика межкультурного обучения». Во время семинара педагоги смогут познакомиться с теорией и практикой межкультурного обучения, а также с иностранными и российскими участниками AFS программ, волонтерами, учителями. Ознакомятся они и с образовательной программой по межкультурному обучению для российских школьников – курсом «Гражданин мира».

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