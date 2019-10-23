Отопительный сезон вовремя — с «ЕЭС-Гарант»

17:39 | 23.10.2019

Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» в оперативном режиме подключился к решению проблем жителей дома по ул. Советской, 25 в Перми с внутридомовой инженерной инфраструктурой. Установка в здании индивидуального теплового пункта (ИТП) обеспечит жителям стабильное теплоснабжение в отопительном сезоне 2019-2020 годов. Оборудование будет смонтировано уже в ноябре и оплачено в рассрочку за 3 года через спецсчет капитального ремонта.



Важно отметить, что собственники квартир в доме по ул. Советской, 25 рисковали остаться без тепла на старте осенне-зимнего периода из-за неготовности теплопринимающей установки здания. Вопрос контролировался администрацией и прокуратурой Перми. В результате было принято решение привлечь специалистов ООО «ЕЭС-Гарант» для финансирования модернизации внутридомовой теплоустановки дома. В результате выполненных работ жители смогут благополучно войти в зиму, а также обновят инженерную систему.



Новый ИТП оснащен погодозависимой автоматикой — системой автоматического регулирования тепла, которая позволит гражданам экономить на теплопотреблении. Так, расход тепловой энергии, начиная с отопительного сезона 2019-2020 годов, будет снижен примерно на 15%, что соответственно сократит платежи в квитанциях.



Таким образом, специалисты ООО «ЕЭС-Гарант» продолжают внедрять энергосберегающие технологии, создавать комфортные условия проживания жителям и подтверждать свою квалификацию, социальную направленность и репутацию.

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