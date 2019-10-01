В Перми открываются городские универсальные ярмарки

14:11 | 23.10.2019

С 24 октября по 27 октября будут работать две ярмарки по адресам: Уинская, 10 и Гайдара, 12.



Ярмарочные площадки будут открыты с 10:00 до 19:00. Всего до конца года в Перми запланировано проведение порядка 50 ярмарок. Организацией ярмарок в этом году занимается Пермский центр бизнеса. По данным учреждения, в первом полугодии в ярмарочных мероприятиях приняли участие около 820 местных производителей.



Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей: колбасную продукцию, мед разных сортов, молочную продукцию, пельмени, саженцы, вязаные игрушки, шапки, варежки и изделия из кожи. Информация о ярмарочных площадках размещена здесь: https://www.gorodperm.ru/actions/main/trade-and-services/fair/.

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