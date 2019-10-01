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13:56 | 23.10.2019

Пермские школьники представят свои изобретения на выставке в Индонезии

Ученики пермской школы «Фотоника» отправились на международную выставку молодых изобретателей IEYI-2019, которая проходит с 23 по 26 октября в Джакарте (Индонезия).

Одиннадцатиклассники Лев Лавров и Олег Неволин представят свой проект «Антивандальная wi-fi дверная ручка». Для такой ручки не требуется ключ, открыть ее можно дистанционно, с помощью смартфона. Как пояснили ребята, система найдет эффективное применение в школах, гостиницах, камерах хранения и других местах, где часто возникает проблема потери ключей. Корпус ручки напечатан на 3D-принтере, изобретение школьников гораздо дешевле существующих похожих механизмов, что позволит сделать его более доступным для потребителей. Руководитель проекта – Анастасия Патакина.

Ученица 3 класса Дарья Шейнина презентует свое изобретение – адаптер к проводу катетера инфузионного набора инсулиновой помпы. Помпа – насос, который подает инсулин. Помпа оснащена проводом катетера, который часто имеет большую длину. Из-за этого существует риск получения травмы или случайного выдергивания. Адаптер, который придумала Дарья, позволит регулировать длину провода катетера. Это первое подобное изобретение, аналогов которому ранее не существовало. В разработке девочке помогала мама, Ирина Шейнина, а также научный руководитель Ираида Ковальчук.

Напомним, в прошлом году учащиеся «Фотоники» Ирина Масленникова и Анастасия Шипигузова привезли с международной выставки IEYI-2019, проходившей в Индии, золотую и серебряную медали. Сейчас проект Ирины Масленниковой «Портативный фиксатор для иммобилизации пострадавшего с открытым/закрытым переломом верхних или нижних конечностей» уже запатентован, изобретение Анастасии Шипигузовой находится в стадии патентования.

© «Вечерние ведомости»

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