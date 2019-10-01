Бюджет Перми на текущий год увеличен на 936 миллионов рублей

12:14 | 23.10.2019

За счет средств, выделенных на реализацию национальных проектов из федерального и краевого бюджетов, предлагается увеличить бюджет 2019 года на 936 млн рублей и перераспределить средства по 13 инвестиционным проектам.



За счет перераспределения средств в 2019 году освобожденные средства будут направлены на увеличение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и работников учреждений культуры, оказание дополнительных мер социальной поддержки, выплату субсидий перевозчикам, а также на содержание городского имущества.



В приоритете по-прежнему строительство школ, стадионов и благоустройство. На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» будет направлено более 250 млн рублей, а на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 615 млн рублей. Оснащение спортивных объектов оборудованием и инвентарем составит 54 млн рублей, и порядка 2 млн рублей пойдет на обновление сферы дополнительного образования. На реализацию еще 5 инвестиционных проектов дополнительно направят порядка 99 млн рублей.



«Сегодня внесли очередные изменения в текущий бюджет города. Увеличиваем доходную часть за счет средств национальных проектов – это без малого миллиард рублей. Направим деньги на образование, благоустройство, дорожную деятельность, строительство спортивных объектов. Кроме того, перераспределяем средства по 13-ти инвестпроектам. Планируется, в частности, увеличить зарплату работникам дошкольного образования и культуры, выплату субсидий перевозчикам», – отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что реализация инвестпроектов – важная задача и обязанность городских властей: «Мы должны эффективно использовать предоставляемые городу средства и не допускать, чтобы хотя бы один проект остался не исполненным. По инвестпроектам нужно укрепить исполнительскую дисциплину, организацию работ. Любая корректировка должна проходить в плановом режиме».

© «Вечерние ведомости»