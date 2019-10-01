На Гайве возобновлена подача воды

11:17 | 23.10.2019

В микрорайоне Гайва была устранена утечка на магистральном водоводе по улице Новогайвинской, из-за которой была приостановлена работа насосной станции «Северная».



Специалисты ООО «НОВОГОР-Прикамье» завершили работы по восстановлению целостности водопровода по улице Новогайвинской, 100а 22 октября около 20:00. После этого началось заполнение системы водой. Работа насосной станции «Северная» возобновлена в 22:35, в результате водоснабжение в микрорайоне было восстановлено около 23:00. Напомним, что из-за повреждения стеклопластикового водовода Д700 мм при проведении изыскательских работ 22 октября была приостановлена работа насосной станции «Северная», снабжающей водой микрорайон Гайва.

© «Вечерние ведомости»