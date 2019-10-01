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11:14 | 23.10.2019

Число резидентов «Сколково» из Прикамья увеличилось до 14

Разработчик платформы комплексного обследования жилых зданий TechCon (Пермь) получил статус резидента «Сколково» и вошел в ИТ-кластер федерального инновационного центра. Таким образом, компания стала 14-м представителем Пермского края в «Сколково».

Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края, сегодня регион представлен в пяти кластерах «Сколково»: семь резидентов – в ИT-кластере, трое, включая компанию TechCon, – в кластере «Энерготех», двое – в кластере «Биомед» и по одному в кластерах «Ядертех» и «Космос».

Компания TechCon представляет облачный сервис автоматизации технического обследования зданий, позволяющий в разы сократить сроки и стоимость проведения работ. Основная цель проекта – создание ресурса, отражающего полный жизненный цикл здания на всех его этапах: обследование – проектирование – ремонт – эксплуатация. Решение включает электронную базу данных дефектов строительных конструкций, причин их возникновения и методов устранения (эксперту достаточно выбрать нужный дефект – он будет описан в отчете качественно и количественно).

Платформа позволяет аппаратно обрабатывать и анализировать полученную в процессе обследований информацию и сохранять ее в виде цифровых, редактируемых баз данных, а не в форматах хранения (pdf, jpg), как это делается в России на сегодняшний день.

Автоматизация и аппаратный анализ данных сокращают время проведения обследований жилых зданий (сбор первичной информации – на 70%, анализ и обработку полученных данных – на 80%, подготовку отчета о техническом обследовании – на 90%), а также снижают стоимость выполнения работ по обследованию зданий в два – четыре раза.

«Получение статуса резидента «Сколково» дает нам возможность привлечения дополнительной экспертизы со стороны других участников кластера энергоэффективных технологий фонда. Присвоенный нам статус свидетельствует также о том, что комплексное обследование жилых зданий – насущный вопрос для нашей страны и решать его нужно, используя передовые ИТ-разработки», – отметил представитель компании TechCon.

Пермский край – один из лидирующих регионов по количеству резидентов в «Сколково». Кроме TechCon, в состав инновационного центра вошли Macroscop, ЗАО «Аксион – Редкие и Драгоценные Металлы», Promobot, Playkey, ООО «Институт прикладных исследований геосистем», ООО «Телепорт-Медиа», ООО «ФМ Диагностика», INSYTE Electronics и другие пермские ИТ-компании.

Напомним, с августа 2019 года в России на уровне федерального закона отменены все территориальные ограничения инновационного центра «Сколково», а также убран лимит на количество направлений деятельности резидентов. Доступ к сервисам центра может получить любая российская исследовательская организация, деятельность которой соответствует актуальной стратегии научно-технического развития РФ.

© «Вечерние ведомости»

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