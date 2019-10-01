«Уралкалий» подтвердил успешное размещение еврооблигаций

09:59 | 23.10.2019

«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, сообщает об успешном размещении еврооблигаций на общую сумму 500 млн долларов США с погашением 22 октября 2024 года.

Ставка купона по облигациям установлена на уровне 4% годовых с учетом высокого спроса со стороны инвесторов. Еврооблигации будут торговаться на бирже Euronext в Дублине, в секции регулируемого рынка, в форме Loan Participation Notes.

В ходе размещения книга заявок была переподписана в два раза, интерес к сделке продемонстрировали первоклассные институциональные инвесторы со всего мира, в том числе из США, Великобритании и континентальной Европы.

Антон Вищаненко, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий», отметил:

- Мы довольны успешным возвращением «Уралкалия» на международный рынок долгового капитала, привлекшим высокий интерес со стороны первоклассных глобальных инвесторов. Успех этого размещения подтверждает эффективность нашей бизнес-стратегии, устойчивость финансовой политики, высокую ликвидность и достигнутые результаты по снижению долговой нагрузки.

«Уралкалий» занимает одну из ведущих позиций на мировом рынке калийных удобрений, демонстрируя высокий показатель прибыльности бизнеса и стабильный денежный поток, а также имеет один из самых низких показателей денежной себестоимости реализованной продукции на тонну. Компания реализует серию инвестиционных проектов с одним из самых низких уровней капиталовложений на тонну в калийном секторе.

Глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок сделки выступили J.P. Morgan, Sberbank CIB, Société Générale и VTB Capital. В качестве совместных менеджеров книги заявок выступили Crédit Agricole CIB, ING, Natixis, Renaissance Capital, UBS и UniCredit. Публичное предложение ценных бумаг в США не планируется.

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