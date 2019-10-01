В Перми возбуждено уголовное дело из-за смерти ребенка в бассейне

22:23 | 22.10.2019

В столице Прикамья возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека. Основанием стала смерть 11-летней девочки во время тренировки в плавательном бассейне «Олимпия», сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По данным следствия, 22 октября во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» скончалась 11-летняя девочка. Причину смерти выяснит судебно-медицинская экспертиза. Следователи изъяли записи камер наблюдения, документы, касающиеся правил безопасности в бассейне, допрашиваются ответственные за их соблюдение. Ведется следствие; за его ходом и результатами руководство следственного управления установило контроль.

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