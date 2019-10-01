Пермь: новости дня
22:23 | 22.10.2019
В Перми возбуждено уголовное дело из-за смерти ребенка в бассейне
По данным следствия, 22 октября во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» скончалась 11-летняя девочка. Причину смерти выяснит судебно-медицинская экспертиза. Следователи изъяли записи камер наблюдения, документы, касающиеся правил безопасности в бассейне, допрашиваются ответственные за их соблюдение. Ведется следствие; за его ходом и результатами руководство следственного управления установило контроль.
© «Вечерние ведомости»
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В Перми взят курс на повышение качества транспортного обслуживания
18:25 | 22.10.2019
В центре Екатеринбурга бывший совладелец «Атомстройкомплекса» построит многоуровневый паркинг
18:14 | 22.10.2019
В Перми завершен ремонт улицы Чернышевского
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В Екатеринбурге квартального признали виновным в смерти ребёнка, который упал в открытый люк
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«Новогор-Прикамье» устраняет аварийную ситуацию в микрорайоне Гайва
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«Скажи спасибо, что вообще жива»: в Екатеринбурге цыган сбил девушку, а теперь ей угрожают
17:25 | 22.10.2019
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Несколько авиакомпаний подали заявки на новые рейсы из Екатеринбурга
16:44 | 22.10.2019
Финалист окружного фестиваля «Театральное Приволжье» даст бесплатный спектакль в пермском университете
16:14 | 22.10.2019
Среди регионов России Свердловская область вошла в пятёрку лидеров по количеству иномарок
15:56 | 22.10.2019
Девять китайских драконов появились в Екатеринбурге
15:53 | 22.10.2019
В Перми устанавливают обстоятельства гибели рабочего на стройплощадке
15:41 | 22.10.2019
Программа повышения конкурентоспособности позволит увеличить экспорт Прикамья на 93 млрд рублей
15:27 | 22.10.2019
Полпредство предложило подходы по мониторингу нацпроектов для автоматизированного контроля их исполнения
15:04 | 22.10.2019
В Екатеринбурге состоится протестная акция «Марш бесов»
15:00 | 22.10.2019
Пермский музей электротранспорта примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев»
14:52 | 22.10.2019
Международный форум «Цифровизация в горной промышленности Индустрия 4,0» пройдёт в Техническом университете УГМК
14:16 | 22.10.2019
В Свердловской области вновь завоют сирены
13:58 | 22.10.2019
В Екатеринбурге полыхала иномарка
13:32 | 22.10.2019
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13:11 | 22.10.2019
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12:48 | 22.10.2019
Свердловская область опережает прошлогодние показатели по вводу жилья
12:47 | 22.10.2019
Депутаты Екатеринбурга не поддержали идею мэрии увеличить налоги для екатеринбуржцев
12:30 | 22.10.2019
На Среднем Урале идет падение уровня заболеваемостью ОРВИ