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22:21 | 22.10.2019

«Уралкалий» — партнёр Межрегиональной выставки «Рудник-2019»

Сегодня в выставочном центре «Пермская ярмарка» (Пермь) начала работу 5-я Межрегиональная выставка современных технологий, оборудования и спецтехники для добычи и обогащения руд и минералов «Рудник-2019». На стенде «Уралкалия» участники выставки могут познакомиться с основными видами продукции, технологией добычи руды и производства калийных удобрений, разработками, применяемыми в калийной промышленности.
Посетители выставки «Рудник-2019» смогут принять участие в работе круглых столов, практических семинаров и конференций по горнодобывающей тематике и ознакомиться с последними новинками в области горнодобывающей промышленности, промышленной автоматизации и информационных технологий.
Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий», отметил:
«Уралкалий» принимает участие в работе выставки «Рудник» с момента её создания. Выставка даёт уникальную возможность ознакомиться с различными технологиями и оборудованием для калийной отрасли, а также установить новые контакты между недропользователями и подрядчиками.
Специализированная выставка «Рудник» проводится с 2015 года. Цель выставки — демонстрация основных тенденций развития горнодобывающей отрасли, презентация предложений поставщиков и разработчиков оборудования в области добычи и переработки руд и минералов, а также привлечение подрядчиков для обеспечения потребностей предприятий-недропользователей. В ее работе принимают участие представители крупнейших российских компаний, малых инновационных предприятий, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также научно-исследовательских институтов и профильных учебных заведений.

© «Вечерние ведомости»

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