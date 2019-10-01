Пермь: новости дня
18:25 | 22.10.2019
В Перми взят курс на повышение качества транспортного обслуживания
Ежегодно администрация Перми проводит социологические исследования качества транспортной услуги. По этим данным можно сделать вывод, что одна из главных причин, по которой пассажиры реже пользуются общественным транспортом, – переполненность салона, а также отсутствие комфорта, устаревший транспорт и низкий уровень культуры обслуживания со стороны водителей и кондукторов. Решив эти проблемы, можно будет рассчитывать на повышение роли общественного транспорта и рост пассажиропотока.
Есть и положительные моменты: в Перми высокий уровень соблюдения установленного расписания движения – 96,78%, в центральных районах интервал движения пассажирского транспорта не превышает 5-7 минут.
- Важно подчеркнуть, что мы добились высокого уровня информационной доступности: пассажир с помощью телефона может получить данные, где находится автобус, через какое время он подъедет к остановке. При этом в систему подгружен весь транспорт города, включая частных перевозчиков, - подчеркнула Людмила Гаджиева.
Одним из важных элементов новой транспортной модели является современный подвижной состав. В этом году были приобретены 85 новых автобусов. В рамках новой транспортной модели предусматривается, что с 2020 года частные перевозчики также будут обновлять свои автобусы. Эти требования будут заложены в новых контрактах.
Также планируется обновление трамвайного парка. Предполагается в 2019-2021 годах приобрести 21 трамвай, из которых три будут трехсекционными с возможностью двухстороннего движения.
Кроме того, в новых контрактах вводятся жесткие штрафные санкции за нарушение требований безопасности. В рамках пилотного проекта часть городских автобусов уже работает с перечислением выручки в бюджет города, что исключает гонки автобусов на линии и риски возникновения ДТП. Стоит отметить, что за пять месяцев работы «пилота» отмечается снижение падений пассажиров в салоне по вине перевозчика.
Также в новый контракт с перевозчиком включаются те требования к качеству, на отсутствие которых наиболее часто обращают внимание пассажиры. Среди них – чистота и состояние салона транспорта, требования к внешнему виду и культуре поведения водителя и кондуктора, соблюдение температурного режима в салоне транспорта: зимой исправная работа системы отопления, летом – кондиционирования.
- Еще один важный аспект – удобный способ оплаты проезда в транспорте. В настоящее время в большинстве автобусов можно оплатить проезд только наличными. Некоторые города идут по пути искусственного запрета на оплату наличными. И тот, и другой путь является неудобным, так как лишает пассажира права выбора. Мы сохраняем возможность оплаты наличными, но вводим в транспорте все современные способы оплаты проезда, - отметила Людмила Гаджиева.
Сегодня современные способы оплаты проезда в автобусах внедрены в рамках пилотного проекта. Это стало возможным за счет запуска единой системы учета пассажиропотока и оплаты проезда Пермского края. Пассажир может оплатить проезд банковской картой, мобильным устройством. Повышение доли безналичных платежей планируется обеспечить не за счет запрета наличных, а за счет создания стимулов к использованию банковских карт, долгосрочных проездных билетов.
Департамент транспорта разработал новое тарифное меню, в котором предусмотрены скидка при безналичной оплате разовой поездки, возможность бесплатной пересадки, а также проездные билеты для всех граждан (60 поездок и безлимитные на день, месяц, квартал, год). По просьбам жителей предлагается ввести льготные проездные на 30 поездок и безлимит для школьников и студентов.
Кроме стоимости поездки, для пассажиров важно время в пути. В этом году разработана и утверждена новая маршрутная сеть. В ней появится 15 новых маршрутов. В основном это внутрирайонные маршруты, они были добавлены по просьбам жителей на встречах в районах. Маршрутная сеть будет вводиться поэтапно с 1 апреля по 15 июля 2020 года.
Неотъемлемой частью транспортной модели является совершенствование транспортной инфраструктуры. Важно, чтобы остановки были современными, удобными и эстетичными. В этом году совместно с департаментом градостроительства и архитектуры был разработан дизайн остановочных павильонов. Одна остановка в этом дизайне уже смонтирована, до конца года будет установлено еще десять таких павильонов в центральном планировочном районе. Также установлено 15 остановок в Дзержинском, Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах. Департаментом дорог и благоустройства оборудовано десять павильонов в рамках реконструкции улиц Уральской и Крупской. До конца года новые остановки должны будут появиться после реконструкции в микрорайоне Новобродовский и на улице Маяковского.
Завершила доклад Людмила Гаджиева постановкой задач по повышению качества управления транспортной отраслью. Для этого планируется продолжать внедрение современных процессов цифровизации, контроль осуществлять в том числе за счет работы контрольно-ревизорской службы МКУ «Гортранс» и жителей города.
© «Вечерние ведомости»
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