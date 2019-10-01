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18:25 | 22.10.2019

В Перми взят курс на повышение качества транспортного обслуживания

Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева рассказала депутатам гордумы об основных результатах подготовки к внедрению новой транспортной модели в городе.

Ежегодно администрация Перми проводит социологические исследования качества транспортной услуги. По этим данным можно сделать вывод, что одна из главных причин, по которой пассажиры реже пользуются общественным транспортом, – переполненность салона, а также отсутствие комфорта, устаревший транспорт и низкий уровень культуры обслуживания со стороны водителей и кондукторов. Решив эти проблемы, можно будет рассчитывать на повышение роли общественного транспорта и рост пассажиропотока.

Есть и положительные моменты: в Перми высокий уровень соблюдения установленного расписания движения – 96,78%, в центральных районах интервал движения пассажирского транспорта не превышает 5-7 минут.

- Важно подчеркнуть, что мы добились высокого уровня информационной доступности: пассажир с помощью телефона может получить данные, где находится автобус, через какое время он подъедет к остановке. При этом в систему подгружен весь транспорт города, включая частных перевозчиков, - подчеркнула Людмила Гаджиева.

Одним из важных элементов новой транспортной модели является современный подвижной состав. В этом году были приобретены 85 новых автобусов. В рамках новой транспортной модели предусматривается, что с 2020 года частные перевозчики также будут обновлять свои автобусы. Эти требования будут заложены в новых контрактах.

Также планируется обновление трамвайного парка. Предполагается в 2019-2021 годах приобрести 21 трамвай, из которых три будут трехсекционными с возможностью двухстороннего движения.

Кроме того, в новых контрактах вводятся жесткие штрафные санкции за нарушение требований безопасности. В рамках пилотного проекта часть городских автобусов уже работает с перечислением выручки в бюджет города, что исключает гонки автобусов на линии и риски возникновения ДТП. Стоит отметить, что за пять месяцев работы «пилота» отмечается снижение падений пассажиров в салоне по вине перевозчика.

Также в новый контракт с перевозчиком включаются те требования к качеству, на отсутствие которых наиболее часто обращают внимание пассажиры. Среди них – чистота и состояние салона транспорта, требования к внешнему виду и культуре поведения водителя и кондуктора, соблюдение температурного режима в салоне транспорта: зимой исправная работа системы отопления, летом – кондиционирования.

- Еще один важный аспект – удобный способ оплаты проезда в транспорте. В настоящее время в большинстве автобусов можно оплатить проезд только наличными. Некоторые города идут по пути искусственного запрета на оплату наличными. И тот, и другой путь является неудобным, так как лишает пассажира права выбора. Мы сохраняем возможность оплаты наличными, но вводим в транспорте все современные способы оплаты проезда, - отметила Людмила Гаджиева.

Сегодня современные способы оплаты проезда в автобусах внедрены в рамках пилотного проекта. Это стало возможным за счет запуска единой системы учета пассажиропотока и оплаты проезда Пермского края. Пассажир может оплатить проезд банковской картой, мобильным устройством. Повышение доли безналичных платежей планируется обеспечить не за счет запрета наличных, а за счет создания стимулов к использованию банковских карт, долгосрочных проездных билетов.

Департамент транспорта разработал новое тарифное меню, в котором предусмотрены скидка при безналичной оплате разовой поездки, возможность бесплатной пересадки, а также проездные билеты для всех граждан (60 поездок и безлимитные на день, месяц, квартал, год). По просьбам жителей предлагается ввести льготные проездные на 30 поездок и безлимит для школьников и студентов.

Кроме стоимости поездки, для пассажиров важно время в пути. В этом году разработана и утверждена новая маршрутная сеть. В ней появится 15 новых маршрутов. В основном это внутрирайонные маршруты, они были добавлены по просьбам жителей на встречах в районах. Маршрутная сеть будет вводиться поэтапно с 1 апреля по 15 июля 2020 года.

Неотъемлемой частью транспортной модели является совершенствование транспортной инфраструктуры. Важно, чтобы остановки были современными, удобными и эстетичными. В этом году совместно с департаментом градостроительства и архитектуры был разработан дизайн остановочных павильонов. Одна остановка в этом дизайне уже смонтирована, до конца года будет установлено еще десять таких павильонов в центральном планировочном районе. Также установлено 15 остановок в Дзержинском, Свердловском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах. Департаментом дорог и благоустройства оборудовано десять павильонов в рамках реконструкции улиц Уральской и Крупской. До конца года новые остановки должны будут появиться после реконструкции в микрорайоне Новобродовский и на улице Маяковского.

Завершила доклад Людмила Гаджиева постановкой задач по повышению качества управления транспортной отраслью. Для этого планируется продолжать внедрение современных процессов цифровизации, контроль осуществлять в том числе за счет работы контрольно-ревизорской службы МКУ «Гортранс» и жителей города.

© «Вечерние ведомости»

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