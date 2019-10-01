Пермь: новости дня
18:14 | 22.10.2019
В Перми завершен ремонт улицы Чернышевского
Как сообщили в администрации Свердловского района, ремонт улицы Чернышевского выполнялся на участке от улицы Героев Хасана до площади Карла Маркса. Общая площадь отремонтированной проезжей части составила около 16 тысяч кв. метров.
На объекте уложен новый асфальт, обустроена разделительная полоса. Кроме того, сделан отворот к микрорайону Красные казармы. На площади Карла Маркса отремонтирован тротуар. Также уложена тротуарная плитка, отрегулированы железобетонные плиты на трамвайных путях, нанесена разметка, появился газон.
Разделительная полоса на улице Чернышевского предусмотрена проектом примыкания к дороге строящегося жилого комплекса «Арсенал». Она предназначена для отделения транспортных потоков встречных направлений, а также для исключения поворотов налево и разворотов в неустановленных местах.
Кроме того, на площади Карла Маркса был демонтирован торговый павильон по улице Сибирской, 90. Владелец павильона не выполнял требования Правил благоустройства, поэтому договор с ним расторгнут досрочно. Не дожидаясь демонтажа, он убрал павильон добровольно.
Напомним, в 2019 году ремонт дорог в Перми проводится, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального бюджета. В рамках нацпроекта ремонт проводился на 32 дорожных объектах. Всего же по городу разными видами ремонтов было охвачено около 70 объектов, что позволило повысить безопасность дорожного движения и увеличить связность микрорайонов. Предполагается, что в результате реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным, на территории Пермской агломерации к 2024 году 85% дорог региона будет приведено в нормативное состояние, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.
© «Вечерние ведомости»
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