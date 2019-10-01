«Новогор-Прикамье» устраняет аварийную ситуацию в микрорайоне Гайва

17:47 | 22.10.2019

22 октября в связи с утечкой на магистральном водоводе по улице Новогайвинской приостановлена работа насосной станции «Северная». В результате в микрорайоне Гайва отключено водоснабжение, ведутся ремонтные работы.



На место для обследования выехала бригада специалистов «НОВОГОРа», которая после выяснения причин приступит к ремонтно-восстановительным работам. Также в микрорайон выехал глава Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов.



Компания «НОВОГОР» организует подвоз воды по адресам: улица Писарева,56, улица Воркутинская, 78, улица Кабельщиков, 27. Предпринимается все возможное, чтобы восстановить водоснабжение как можно быстрее.



Дополнительную информацию можно получить по телефону: 068 или 2100-680.

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