Финалист окружного фестиваля «Театральное Приволжье» даст бесплатный спектакль в пермском университете

16:44 | 22.10.2019

24 октября пермский студенческий театр «17-я скрипка» устроит внеочередной показ своего спектакля «Признание» («Далекие близкие»), подарив уникальную возможность широкому зрителю очно познакомиться с постановкой. Спектакль удостоен нескольких наград на крупных всероссийских конкурсах и уже в ноябре представит регион в финале окружного фестиваля «Театральное Приволжье».



Показ спектакля состоится в актовом зале Пермского национального исследовательского политехнического университета (Комсомольский проспект, 29) в рамках окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье». Начало в 19:00. Посмотреть спектакль можно бесплатно, однако количество мест ограничено.



В работе над спектаклем был задействован весь актерский коллектив студенческого театра. В этом – одна из его особенностей: ребята сами выбирают персонажей и текст, через который смогут наиболее точно передать то, что их волнует. Они перечитали все рассказы Василия Шукшина и приняли решение, какие из них лягут в основу будущей постановки. В итоге получился спектакль, над которым, как говорят зрители, можно и посмеяться, и поплакать, а потом о многом подумать.



Во время работы над спектаклем «Признание» ребята выбрали самые трогательные, добрые или трагические ситуации, которые затронули их в большей степени. Основная идея постановки: как бы мир и люди ни менялись, такие понятия, как печаль и радость, любовь и дружба, надежда и вера, остаются неизменными. Как отмечает художественный руководитель и режиссер театра «17-я скрипка» Юлия Артемьева, постановка получилась очень современной, а рассказы Василия Шукшина всегда будут актуальны, потому что они – о человеке.



Актерами театра являются молодые люди, студенты технических специальностей, успевающие не только осваивать трудные профессии, но и развивать свои творческие способности. Каждый год состав труппы обновляется: первокурсники сменяют ушедших выпускников университета. При этом у каждого из ребят есть шанс раскрыть свой талант и понять сокровенную мысль режиссера – что в оркестре важна не только первая, но каждая скрипка. Ежегодно количество желающих попасть в состав труппы увеличивается, а отбор усложняется. И чем больше театр удостаивается высоких наград, тем выше становится планка требований к актерскому мастерству студентов.



Напомним, с 1 по 28 октября телеканал «Ветта 24» показывает все спектакли-финалисты окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Трансляции начинаются ежедневно в 17:00. «Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в Приволжском федеральном округе. Фестиваль объединил более тысячи школьных и студенческих театров ПФО. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Уже в ноябре состоится финал фестиваля, где Пермский край представят студенческий театр «17-я скрипка» (Пермь) и школьный театр «Балаганчик» (пос. Яйва).



Студенческий театр «17-я скрипка» был создан на базе ПНИПУ в 2013 году. В дальнейшем артисты театра практически каждый год становились призерами престижных творческих фестивалей и конкурсов для молодежи и студенчества. За это время в театре было поставлено 13 спектаклей и более 40 номеров оригинального и театрального жанров, а многие студенты-актеры стали настоящими звездами.

© «Вечерние ведомости»