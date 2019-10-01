В Перми устанавливают обстоятельства гибели рабочего на стройплощадке

15:53 | 22.10.2019

В Ленинском районе ведется доследственная проверка по сообщению о гибели работника на стройке, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



По предварительным данным, днем 21 октября на строительной площадке ЖК «Доминант» на углу ул. Борчанинова и Луначарского в краевой столице упал с третьего этажа и погиб 30-летний рабочий.



Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Проведен осмотр места ЧП, изъяты документы по технике безопасности, опрашиваются коллеги погибшего и лица, ответственные за соблюдение правил охраны труда. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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