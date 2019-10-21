Пермский музей электротранспорта примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев»

15:00 | 22.10.2019

Посетители узнают о первой трамвайной линии Перми и смогут почувствовать себя водителем ретро-трамвая.



7 ноября пермскому трамвайному движению исполнится 90 лет. Во время посещения музея посетители смогут узнать об истории первой трамвайной линии, услышать звон колокольчика, оповещающего горожан о приближении трамвая, ознакомиться с исторической схемой движения электротранспорта, а также посидеть в кабине ретро-трамвая и ретро-троллейбуса. Экскурсии пройдут 1 ноября в 18:00, 19:30, 21:00 по адресу: Уральская, 108а. Вход свободный.



Напомним, музей электротранспорта был открыт МУП «Пермгорэлектротранс» в 2014 году. Музейная экспозиция представляет собой светящуюся историческую схему движения трамваев и троллейбусов 80-х годов, ретро-трамвай КТМ-1, отреставрированный в соответствии с характеристиками вагона XX века, и ретро-троллейбус КТГ-2.



С 1 по 4 ноября учреждения культуры по всему Пермскому краю поддержат всероссийскую акцию «Ночь музеев» и продолжат свою работу до позднего вечера. Подробную информацию, позволяющую построить свой уникальный маршрут знакомства с участниками акции, можно найти на официальном сайте http://permartnight.ru/.

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