Пермские МФЦ начали прием заявок от сельхозпроизводителей на получение субсидий

12:23 | 22.10.2019

Подать документы можно до 25 октября 2019 года. В этом году состоялось уже два аналогичных приема, на участие было подано почти 50 заявок, 15 из которых получили поддержку краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия. В общей сложности предприятиям компенсировали 7,8 млн рублей.



Ранее во время общения с представителями сельхозотрасли губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что сельское хозяйство – точка роста для Пермского края, оно входит в пятерку самых востребованных отраслей региона.



Сейчас в многофункциональных центрах Пермского края начался прием заявок от сельхозпроизводителей на возмещение части затрат по уплате первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) на приобретение сельхозтехники. С заявлением о предоставлении государственной поддержки могут обратиться сельскохозяйственные товаропроизводители, предприятия агропромышленного комплекса, организации, осуществляющие переработку сельхозпродукции, и структуры потребительской кооперации.



Подать заявку на получение субсидии аграрии могут в любом отделении «Мои документы» Пермского края. Порядок оказания услуги в МФЦ предельно упрощен. Специалисты формируют пакет документов, предоставленных заявителем, а затем передают его в региональный минсельхоз. Повторно (за результатом) обращаться в МФЦ нет необходимости: информация о сельхозпроизводителях, включенных в программу по субсидированию, размещается на сайте отраслевого министерства http://www.agro.permkrai.ru/.



В МФЦ призывают аграриев не затягивать с обращением, поскольку прием заявок на предоставление субсидий продлится только до 25 октября (включительно).



Информацию о порядке предоставления услуг в отделении «Мои документы» можно получить по телефону 8-800-550-05-03.



Кроме того, сельхозтоваропроизводителям в Прикамье оказывается поддержка по возмещению части прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. В текущем году только на этот вид поддержки в бюджете края предусмотрено 856,6 млн рублей.

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