В школах Прикамья стартовали уроки на тему обращения с мусором

12:17 | 22.10.2019

В Прикамье стартовал долгосрочный просветительский проект «ЭКОчас», который реализуется ПКГУП «Теплоэнерго» совместно с благотворительным фондом «Обитаемый Урал». Проект «ЭКОчас» ориентирован на учащихся 3–5-х классов образовательных школ Перми.



Первыми его слушателями стали ученики общеобразовательной школы № 109 города Перми. В формате интерактивной беседы главный эколог регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Теплоэнерго» Юлия Скопец и президент благотворительного фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков рассказали школьникам о важности раздельного сбора мусора и сохранения экологической безопасности не только в родном городе и крае, но и в стране и мире.



«Одно из важнейших направлений этого проекта – проведение таких экологических уроков для подрастающего поколения, – рассказала Юлия Скопец. – Детям важно объяснять, что нужно сохранять природу, складывать мусор в предназначенные для этого места. И еще лучше – разделять мусор по фракциям: отдельно батарейки, пластик, стекло и т.д.».



На сегодня вопрос перехода к раздельному сбору, распределению отходов по классам опасности и заключению соглашений на утилизацию в рамках новой экологической реформы стоит в приоритете во всех регионах страны. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что переход на раздельный сбор мусора в регионе является одним из ключевых направлений в сфере экологии. Отметим, региональный оператор Пермского края следует этому направлению и уже заключил ряд соглашений по сбору и переработке батареек, старой бытовой техники и макулатуры в учебных заведениях Прикамья. В рамках соглашений задействовано свыше 200 образовательных учреждений, десятки тысяч школьников и студентов.



Новая экологическая реформа – глобальный проект, который нацелен восстановить экологическую ситуацию, решить проблемы несанкционированных свалок и увеличить долю перерабатываемых и повторно используемых отходов. В рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным, предполагается, что к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% ТКО.



Открытый урок на тему обращения с твердыми коммунальными отходами и внедрения раздельного сбора в Пермском крае можно провести по предварительной договоренности. Заявки на участие принимаются по электронной почте: tvaleksanova@te.permkrai.ru.

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