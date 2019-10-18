Пермякам напоминают об ограничении движения транспорта по Героев Хасана

18:54 | 21.10.2019

В целях производства аварийных работ на сетях водопровода и канализации будет прекращено движение всех видов транспорта по ул. Г. Хасана на участке от ул. Хлебозаводской до здания по ул. Г. Хасана, 64б.



Время закрытия: с 00:00 26.10.2019 по 5:00 28.10.2019, с 00:00 2.11.2019 по 5:00 5.11.2019, с 00:00 9.11.2019 по 5:00 11.11.2019.



Объезд закрытого участка ул. Г. Хасана транспортными средствами, обслуживающими межмуниципальные маршруты регулярных перевозок Пермского края, будет осуществляться по следующим улицам: ул. В. Васильева, ул. Куйбышева, ул. Хлебозаводской в прямом и обратном направлении.

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