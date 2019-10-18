Пермь: новости дня
18:44 | 21.10.2019
Серия забегов «Беги по краю» в Прикамье продолжится в 2020 году
В этом сезоне состоялось три забега в трех разных локациях:
– White Trail на Белой горе 20 июля;
– «Тропа Кудым-Оша» в Кудымкаре 24 августа;
– Sound Track Trail в Чайковском 5 октября.
В них приняло участие более 1,5 тыс. спортсменов из 10 регионов России. Четверть участников – дети. 59 человек пробежали все три забега серии.
Отметим, одной из приоритетных задач правительства Пермского края является вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что, согласно нацпроекту «Демография», утвержденному президентом Владимиром Путиным, к 2024 году каждый второй житель региона будет регулярно заниматься спортом.
Для этого в Пермском крае постоянно организуются забеги, в том числе и благотворительные. В сентябре порядка 20 тыс. прикамцев приняли участие во всероссийском «Кроссе нации», а проходивший 7 и 8 сентября в Перми Пермский международный марафон собрал более 9 тыс. любителей бега.
На всех забегах серии «Беги по краю» были представлены дистанции для любого уровня подготовки: для начинающих бегунов – 3 и 5 км, для спортсменов-любителей – до 15 км, для опытных легкоатлетов – от полумарафона до ультратрейла в 50 км. И, конечно, на каждом из спортивных событий была подготовлена детская дистанция и разработан маршрут для северной ходьбы.
Общая идея проекта «Беги по краю» – развить спортивное краеведение, когда забег становится не целью, а способом познакомить людей с родным краем. При этом у каждого из состоявшихся забегов была своя идея – экологическая, национальная и музыкальная, – нашедшая отклик в сердцах людей и отразившаяся в фирменном стиле, атрибутике и околоспортивной составляющей мероприятия.
Все события планировались не только как спортивные соревнования, но и как большие праздники для всей семьи. Для этого были созданы все условия: не одна, а несколько дистанций, культурная программа, детское пространство, сервисы и развлечения для участников и болельщиков. Забеги имели и социальную составляющую: 20% слотов были реализованы на льготных условиях. Проект такого масштаба, впервые осуществленный на территории от северного Кудымкара до южного Чайковского, – результат коллаборации движения «Первое Пермское Беговое», органов муниципальной власти, локального бизнеса и местных сообществ.
«Серия забегов оказалась востребованной формой досуга у жителей Пермского края и гостей региона. Событийный туризм чрезвычайно популярен среди спортсменов-любителей, а в Пермском крае столько мест, где можно побегать и узнать, посмотреть, попробовать что-то новое и интересное», – поделилась своими наблюдениями руководитель проекта Александра Гуляева.
Спортивные события нового масштаба и качества в территориях края активировали деятельность молодежных объединений и волонтерских отрядов, гостиничные, развлекательные и бизнес-услуги.
Организаторы проекта планируют запустить народное голосование по локациям «Беги по краю-2020».
Напомним, проект «Беги по краю» является победителем конкурса социальных и гражданских инициатив Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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