Пермь: новости дня
18:03 | 21.10.2019
Губернатор Максим Решетников провел рабочее совещание с новым начальником ГУФСИН Пермского края
Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил уверенность в продолжении конструктивной работы.
По словам главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова, во время встречи обсуждались актуальные вопросы службы исполнения наказаний – в частности, был сделан акцент на программы трудоустройства освободившихся из мест лишения свободы и мероприятия по оказанию им психологической и медицинской помощи. Также были обсуждены проблемы ИК № 9 и комплекс профилактических мероприятий для их решения.
Валерий Балан поблагодарил Юрия Лымаря за плодотворную работу в должности начальника УФСИН по Псковской области, пожелал успехов и выразил уверенность в том, что новый руководитель достойно справится со всеми задачами и повысит качественный уровень работы одного из самых крупных территориальных органов уголовно-исполнительной системы.
Со своей стороны Юрий Лымарь заверил присутствующих, что приложит все усилия, чтобы деятельность уголовно-исполнительной системы Прикамья соответствовала всем требованиям руководства страны и ФСИН России.
Юрий Лымарь – полковник внутренней службы. Имеет 16 наград, в том числе серебряную медаль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».
© «Вечерние ведомости»
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