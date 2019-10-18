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18:03 | 21.10.2019

Губернатор Максим Решетников провел рабочее совещание с новым начальником ГУФСИН Пермского края

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-майор внутренней службы Валерий Балан представил губернатору Пермского края Максиму Решетникову и главному федеральному инспектору Прикамья Сергею Половникову нового руководителя регионального управления ФСИН России. 30 сентября на эту должность указом президента России назначен Юрий Лымарь. До этого он работал на аналогичной должности в Псковской области.

Губернатор Пермского края Максим Решетников выразил уверенность в продолжении конструктивной работы.

По словам главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова, во время встречи обсуждались актуальные вопросы службы исполнения наказаний – в частности, был сделан акцент на программы трудоустройства освободившихся из мест лишения свободы и мероприятия по оказанию им психологической и медицинской помощи. Также были обсуждены проблемы ИК № 9 и комплекс профилактических мероприятий для их решения.

Валерий Балан поблагодарил Юрия Лымаря за плодотворную работу в должности начальника УФСИН по Псковской области, пожелал успехов и выразил уверенность в том, что новый руководитель достойно справится со всеми задачами и повысит качественный уровень работы одного из самых крупных территориальных органов уголовно-исполнительной системы.

Со своей стороны Юрий Лымарь заверил присутствующих, что приложит все усилия, чтобы деятельность уголовно-исполнительной системы Прикамья соответствовала всем требованиям руководства страны и ФСИН России.

Юрий Лымарь – полковник внутренней службы. Имеет 16 наград, в том числе серебряную медаль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».

© «Вечерние ведомости»

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