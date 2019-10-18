Школьники Прикамья смогут найти себя в родном регионе

17:44 | 21.10.2019

В конце минувшей недели председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих принял участие в Парламентском уроке, который официально стартовал в Прикамье 18 октября.



В рамках Парламентского урока ребята из Бардымского, Еловского районов и Осинского, Чайковского городских округов смогли познакомиться с пермскими ВУЗами и инновационными предприятиями. Целью знакомства стало одно – показать молодым людям возможности самореализации в Пермском крае.



Парламентские уроки проводятся Законодательным Собранием Пермского края уже в течение 14 лет. Это традиционная форма общения школьников и депутатов, представителей органов государственной власти и местного самоуправления. По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, «благодаря Парламентским урокам в Пермском крае формируется новое поколение молодых, думающих, инициативных, деятельных людей с активной гражданской позицией».



В 2019 году тема Парламентского урока - «Мой Пермский край: найди себя здесь» - направлена на профессиональную и личностную мотивацию школьников.



Мероприятие началось в зале заседаний Законодательного Собрания Пермского края. В фойе участники могли сфотографироваться на память, а в музее краевого парламента познакомиться с историей законодательных органов России и Прикамья.



На торжественном открытии Парламентского урока юных пермяков приветствовал председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих и министр образования и науки Раиса Кассина.



«Прикамье – территория уникальная, и у каждого есть возможность проявить себя, стать успешным и востребованным. И сегодня здесь многое делается для того, чтобы создать условия, при которых молодым пермякам хотелось оставаться учиться, жить и работать в Пермском крае, в своих родных территориях, - подчеркнул Валерий Сухих. - Поэтому первоочередная задача просветительской акции Законодательного Собрания – убедить, вселить уверенность в том, что все свои знания и умения наша молодежь сможет применить в Прикамье. В молодом поколении заложен мощный энергетический и интеллектуальный потенциал, который, раскрываясь, явится мощным толчком к развитию молодежи и страны в целом».



Министр Раиса Кассина рассказала ребятам о перспективах развития пермского образования и о возможностях, которые открываются в регионе для каждого.



Старшеклассникам также была предоставлена уникальная возможность познакомиться с успешными инновационными пермскими предприятиями.



Ребята также посетили самый крупный и авторитетный ВУЗ Пермского края – Пермский государственный национальный исследовательский университет.



Важной частью программы стало посещение детского технопарка «Кванториум «Фотоника» и «Технопарка «Пермь». Детские технопарки «Кванториум» - это площадки, оборудованные высокотехнологичным обучающим инвентарём. Здесь реализуется возможности обучаться на постоянной основе и развивать себя по инженерным направлениям.



Площадка «Технопарк Пермь» создана для бизнесов и стартапов, которые развиваются в ключевых цифровых российских и глобальных экономиках. Проект организован группой частных инвесторов, при поддержке государственных фондов (Инфрафонд РВК, Венчурный фонд Пермского края) и в сотрудничестве с инновационным центром «Сколково». Технопарк создал единственные в Пермском крае экологические условия для запуска «инновационных лифтов» и их успешного тиражирования, здесь развиваются технические энтузиасты и мейкеры, чей бизнес называется технологическим предпринимательством.



Школьников познакомили и с инновационным промышленным производством, то, чем всегда славился край. Дети своими глазами увидели, как собираются двигатели для самолетов на площадке предприятия Пермских моторов.



В рамках Парламентского урока ребята смогли увидеть возможности и перспективы, которые открывает перед молодежью наши региональные учебные заведения и предприятия.

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