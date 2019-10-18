«Горьковка» приглашает пермяков расширить знания об интернете и велоспорте

15:20 | 21.10.2019

22 октября в 16:00 в библиотеке им. Горького состоится заседание клуба «Покорители Инета», посвященное обновленному Порталу государственных услуг, пилотный проект «Читайте там, где удобно».



Если вы хотите стать активным пользователем интернета, но владеете лишь навыками работы на компьютере, а вашим детям и внукам не хватает времени и терпения обучить вас новым информационным технологиям, станьте участником клуба «Покорители Инета». Вы научитесь пользоваться современными онлайн-сервисами и оплачивать счета, не выходя из дома, записываться к врачу, приобретать товары и билеты, бронировать гостиницы, скачивать аудиофайлы и создавать музыкальные альбомы, создавать открытки к празднику и отправлять их по электронной почте, готовить электронные презентации, подавать заявления на портале государственных услуг. Кроме того, вы сможете общаться с друзьями и близкими в любое время в социальной сети «ВКонтакте». Клуб поможет адаптироваться к новым условиям, расширить возможности, приобрести уверенность в своих силах и найти новых друзей. Он проходит каждые второй и четвертый вторник месяца в 16:00. Принять участие в заседании клуба могут все желающие. Встреча пройдет в зале совещаний (левое крыло, 2 этаж), 18+. Регистрации на мероприятие нет. Для посещения заседаний всех клубов библиотеки необходим читательский билет. Подробнее о клубе можно узнать по ссылке https://www.gorkilib.ru/draw_readers/. Страница клуба в ВК: https://vk.com/club129170652.



В этот же день в 18:30 в рамках клуба «Пермь-Дуйсбург» начнется встреча «Велоспорт». Ведущая клуба Елена Шафиева познакомит с историей велоспорта, с организацией этого вида спорта в Германии и Европе в целом.



Дуйсбург – город-побратим Перми. Большинство встреч клуба «Пермь-Дуйсбург» сопровождается небольшими уроками немецкого языка. Обсуждаются актуальные новости города-побратима, события в сфере сотрудничества наших городов: визиты делегаций, фестивали и т. д. На встречи приглашают всех заинтересованных немецким городом-побратимом, культурой Германии и немецким языком. Встреча пройдет в немецком читальном зале (2 этаж, левое крыло), 12+.

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