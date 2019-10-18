Депутаты Пермской городской Думы оценили проект транспортного тарифа

15:09 | 21.10.2019

На совместном заседании комитетов по экономическому развитию и социальной политике депутатам представили проект тарифа и тарифного меню на проезд в городском общественном транспорте. В работе приняли участие заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева и начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин.



Проект предусматривает установку с 1 декабря 2019 года тарифа на перевозку одного пассажира автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города в размере 26 рублей. Перевозка одного места багажа будет составлять 50% от стоимости проезда одного пассажира. При безналичной оплате предоставляется скидка в размере 2 рублей от стоимости тарифа.



По словам Анатолия Путина, новое тарифное меню даст пассажирам возможность самостоятельно выбирать типы и способы оплаты проезда, разные механизмы экономии денежных средств и пользоваться правом бесплатной пересадки на всех видах общественного транспорта. Одним из нововведений станет появление транспортной карты для пассажиров. Карты для льготных пассажиров будут содержать персональные данные.



Транспортные карты можно будет приобрести на разное количество поездок: от суток до года и выбрать удобный способ оплаты: наличными средствами, банковскими картами или иными электронными устройствами. Минимальное количество поездок будет составлять 30 единиц, максимальный размер скидки составит 40%. Для школьников и студентов появится безлимитный проездной билет.



Депутаты считают, что говорить о принятии конкретного решения по тарифу преждевременно, проекты вызывают много вопросов. В частности, председатель комитета по экономическому развитию, депутат Арсен Болквадзе интересовался защитой персональных данных граждан при использовании транспортных карт. Депутат Олег Бурдин отметил, что точки продажи проездных необходимо увеличить, сделать их более доступными, а депутаты Надежда Агишева и Вероника Куликова предложили расширить тарифное меню и предусмотреть различные варианты расчета скидки. Депутат Александр Буторин предложил увеличить меру социальной поддержки для пенсионеров.



«Пока не завершен пилотный проект, не приведены четкие, корректные цифры по пассажиропотоку, нет установленной стоимости и расчета тарифного меню, говорить об изменении тарифа не имеет смысла», – считает депутат Вероника Куликова.



Депутат Владимир Молоковских: «Из заключения экспертов следует, что проекты требуют серьезной доработки: идеология хромает, данные вызывают сомнения, нужно менять подходы к оплате. Будем работать дальше».



Депутат Сергей Богуславский придерживается мнения, что прежде чем принимать тариф, следует тщательно взвесить все действия, администрация должна представить четкие и конкретные данные и расчеты, плюсы и минусы для участников проекта.



Депутат Александр Буторин предложил ввести одну стоимость на все варианты тарифного меню. Депутат готов оказать помощь в оформлении постановления.



«Принимать тариф до представления конкретной, структурированной транспортной модели, без полной картины нерационально. На мой взгляд, нужно вернуться в начальную точку и, пока у нас есть действующие контракты, изменить подход к проекту тарифа. Также необходимо убрать адресный принцип из расчета проездных», – отмечет депутат Надежда Агишева.



Председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе предложил администрации учесть все предложения и замечания депутатов и представить проекты на внеочередном заседании комитета.



Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин считает, что переход на безналичную оплату проезда важен для развития городского общественного транспорта. «Дело не только в формировании билетно-тарифного меню, в котором будет различаться стоимость поездок для пассажиров. Рано или поздно все города перейдут на так называемые брутто-контракты. Город образует некую структуру, которая собирает деньги от пассажиров, продавая разнообразные билеты, суточные, долгоиграющие, полуторачасовые и так далее. В ту же копилку поступают деньги города, связанные с разными социальными обязательствами, например, оплата поездок льготных пассажиров. И на эти деньги организатор перевозок покупает у компании-перевозчика рейсы. Деньги уже к перевозчику отношения не имеют. У него есть брутто-контракт, он выполнил рейс, если выполнил аккуратно, по расписанию и с помощью какой-нибудь цифровой технологии мы это подтвердили, он получит за этот рейс деньги, предусмотренные в договоре. Это и для сегодняшних задач хорошее правильное решение, и для перспективных задач».

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