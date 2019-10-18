В Перми выберут победителей ежегодной премии «Тренер года»

12:59 | 21.10.2019

Проголосовать за лучшего тренера Перми можно на портале «Умный спорт» до 1 ноября.



Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, принять участие в голосовании может каждый желающий, посетив портал «Умный спорт» http://умный-спорт.рф/. В голосовании по 6 номинациям конкурса принимают участие 28 тренеров. Среди номинаций - «Тренер года по олимпийским видам спорта», «Тренер года по неолимпийским видам спорта», «Тренер года по игровым видам спорта», «Тренер года по адаптивным видам спорта», «Молодой тренер года», «Молодой тренер года по игровым видам спорта».



Напомним, конкурс проводится в несколько этапов. Первый этап – прием документов. На втором этапе до 1 ноября проходит онлайн-голосование. Третий этап пройдет со 2 по 10 ноября, состоится итоговое утверждение списка победителей комиссией конкурса.



В декабре состоится церемония награждения победителей и вручение премии.

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